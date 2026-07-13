Un bambino di 3 anni è morto a Cipro dopo essere caduto da una finestra di un hotel dove soggiornava con i genitori. L’incidente è avvenuto durante una vacanza in famiglia. Il padre del bambino è stato arrestato in relazione all’accaduto. La polizia sta indagando sulle circostanze della caduta. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali responsabilità.

Una vacanza in famiglia si è trasformata in un dramma a Cipro, dove un bambino britannico di 3 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra dell’hotel in cui alloggiava con i genitori. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, poco dopo le 18, in una struttura ricettiva situata tra Kato Paphos e Chloraka, sulla costa occidentale dell’isola. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la famiglia – composta dai genitori, dai due figli piccoli e dai nonni materni – era arrivata a Cipro da meno di 24 ore per trascorrere una vacanza di quindici giorni. La caduta dal quarto piano. In base ai primi... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bambino di 3 anni precipita dalla finestra di un hotel e muore: arrestato il padre

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