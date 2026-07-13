Bambino di 3 anni precipita dalla finestra di un hotel e muore | arrestato il padre

Da thesocialpost.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di 3 anni è morto a Cipro dopo essere caduto da una finestra di un hotel dove soggiornava con i genitori. L’incidente è avvenuto durante una vacanza in famiglia. Il padre del bambino è stato arrestato in relazione all’accaduto. La polizia sta indagando sulle circostanze della caduta. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una vacanza in famiglia si è trasformata in un dramma a Cipro, dove un bambino britannico di 3 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra dell’hotel in cui alloggiava con i genitori. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, poco dopo le 18, in una struttura ricettiva situata tra Kato Paphos e Chloraka, sulla costa occidentale dell’isola. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la famiglia – composta dai genitori, dai due figli piccoli e dai nonni materni – era arrivata a Cipro da meno di 24 ore per trascorrere una vacanza di quindici giorni. La caduta dal quarto piano. In base ai primi... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

bambino di 3 anni precipita dalla finestra di un hotel e muore arrestato il padre
© Thesocialpost.it - Bambino di 3 anni precipita dalla finestra di un hotel e muore: arrestato il padre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ABBIAMO APERTO LA TOMBA DI UN CONTADINO MILITARE!! - by Charlotte M.

Video ABBIAMO APERTO LA TOMBA DI UN CONTADINO MILITARE!! - by Charlotte M.

Notizie e thread social correlati

Bambino precipita dalla finestra. Ricoverato in ospedale a BergamoUn bambino di un anno e mezzo è stato ricoverato in ospedale a Bergamo dopo essere caduto dalla finestra al primo piano di un edificio a Barbianello.

Precipita dalla finestra, anziano muore nella RsaUn anziano residente in una residenza sanitaria assistenziale è precipitato dalla finestra durante la notte.

Temi più discussi: Vibo Valentia, bimbo di 3 anni precipita da tromba scale: è grave; Bimbo di 3 anni lasciato solo in auto: scatta l'allarme; Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore in ospedale; Finisce sott’acqua e perde conoscenza, bimbo di tre anni rischia di annegare. Il volo d’emergenza al Meyer.

bambino di bambino di 3 anniBambino di 3 anni rischia di annegare nella piscina comunale, salvato dai bagnini appena in tempoCONSELVE (PADOVA) - Sabato pomeriggio movimentato alla piscina comunale di Conselve, dove intorno alle 17.45, un piccolo di tre anni, di origine marocchina, ha rischiato di annegare dopo ... ilgazzettino.it

bambino di bambino di 3 anniBambino di 3 anni chiuso in auto in piazza Raibetta, soccorso dopo la segnalazione di un passanteIntervento di carabinieri e guardia di finanza. Il padre, residente in Francia, lo ha lasciato 10 minuti per andare a comprare da mangiare. Dormiva, non volevo svegliarlo. Per fortuna stava bene ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web