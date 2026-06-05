bambino precipita dalla finestra ricoverato in ospedale a bergamo

Un bambino di un anno e mezzo è stato ricoverato in ospedale a Bergamo dopo essere caduto dalla finestra al primo piano di un edificio a Barbianello. L’incidente è avvenuto ieri mattina in viale Rimembranze. Il bambino è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. Le condizioni non sono state rese note. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

BARBIANELLO (Pavia) Ha solo un anno e mezzo il bimbo soccorso ieri mattina in viale Rimembranze a Barbianello, caduto dalla finestra al primo piano. Il volo da un’altezza di circa 4 metri e terminato sull’asfalto della strada gli ha provocato conseguenze serie, ma per fortuna non tanto gravi da metterne in pericolo la sopravvivenza. L’allarme è scattato poco prima delle 9 con più richieste d’intervento al 112. Il pianto a dirotto del bambino e le urla disperate della madre, che era in casa con lui e si è immediatamente precipitata in strada, hanno infatti attirato subito l’attenzione di residenti e passanti, essendo successo peraltro vicino all’ufficio postale del paese oltrepadano, nell’orario di apertura mattutino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Bologna, morto bimbo caduto da una finestra: era in casa con la sorellina e dei parenti

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