precipita dalla finestra anziano muore nella rsa

Un anziano residente in una residenza sanitaria assistenziale è precipitato dalla finestra durante la notte. È stato trovato a terra all’alba nel cortile della struttura. Trasportato in ospedale, è deceduto quattro giorni dopo l’incidente. Le autorità hanno aperto un’indagine per ricostruire l’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza all’interno delle strutture per anziani.

Versilia, 7 maggio 2026 – Anziano cade di notte dalla finestra della Rsa: viene ritrovato riverso sul piazzale all’alba e muore in ospedale dopo 4 giorni. Bartolomeo Catelani era giunto nella struttura da nemmeno un giorno. La vicenda è adesso oggetto di una delicata indagine giudiziaria. L’incidente è accaduto alcuni giorni fa in una residenza per anziani nell’entroterra della Versilia. Bartolomeo Catelani, 96 anni, originario di Pascoso, per le molteplici fratture riportate è morto dopo un’agonia di quattro giorni, lasciando nel dolore più profondo e nella disperazione più disarmata, le due figlie, cinque nipoti e i pronipoti oltre che tutti i familiari che gli erano molto affezionati.🔗 Leggi su Lanazione.it

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