Balotelli bloccato in ascensore | Enock ride Mario va nel panico
Mario Balotelli è rimasto bloccato in un ascensore, mostrando segni di paura e irrigidimento. Enock, presente, ha reagito ridendo e scherzando con lui, prendendo la situazione con leggerezza. La scena si è svolta senza incidenti, con Balotelli visibilmente agitato e Enock che ha mantenuto un atteggiamento spensierato. Non sono stati riportati danni o ferite, e la situazione si è risolta senza complicazioni.
L’ascensore si ferma, Mario si irrigidisce, gli occhi si spalancano. Enock, invece, ride, scherza e lo prende bonariamente in giro. È una scena perfetta: paura vera da una parte, comicità spontanea dall’altra. I fratelli Balotelli regalano un momento irresistibile, filmato e pubblicato sui social da un loro amico. ([email protected]). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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