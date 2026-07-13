Balotelli bloccato in ascensore | Enock ride Mario va nel panico

Notizia in breve

Mario Balotelli è rimasto bloccato in un ascensore, mostrando segni di paura e irrigidimento. Enock, presente, ha reagito ridendo e scherzando con lui, prendendo la situazione con leggerezza. La scena si è svolta senza incidenti, con Balotelli visibilmente agitato e Enock che ha mantenuto un atteggiamento spensierato. Non sono stati riportati danni o ferite, e la situazione si è risolta senza complicazioni.