Enock Barwuah si è unito all’Al Ittifaq ed è pronto a giocare con il fratello Mario Balotelli nella prossima stagione. La notizia è stata annunciata il 11 luglio 2026, con l’arrivo ufficiale di Enock nella squadra saudita. I due fratelli, per la prima volta, saranno compagni di squadra, con Enock che raggiunge Mario a Dubai.

Brescia, 11 luglio 2026 – Enock Barwuah è diventato ufficialmente un giocatore dell’Al Ittifaq e, per la prima volta, prossima stagione giocherà insieme al fratello Mario Balotelli. Un sogno che finalmente si realizza per il minore dei due fratelli, classe ’93, che dopo avere iniziato lo scorso campionato nel Vado, lo ha concluso nel Desenzano, due squadre che hanno conquistato la promozione in serie C. Per Enock, però, dopo aver girato in diverse società, non arriverà l’esordio tra i professionisti in Italia, ma è in arrivo un appuntamento ancora più emozionante: “Sento che è arrivato il momento giusto per giocare insieme. Sono pronto e voglio fare bene in questa nuova esperienza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I fratelli Balotelli giocheranno insieme: Enock raggiunge Mario a Dubai

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