Ora insieme anche in campo. Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, lo raggiungerà all'Al Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti, dove l'ex azzurro giocherà la sua seconda stagione. Dopo una vita trascorsa su campi diversi, Mario Balotelli ed Enock Barwuah finalmente nella stessa squadra. "Abbiamo giocato insieme solo al parchetto", ha raccontato Balotelli a SportMediaset, mentre Enock ha commentato: "È arrivato il momento giusto per giocare insieme". Finora le loro carriere avevano seguito strade diverse: Mario ai massimi livelli del calcio internazionale, Enock nelle serie minori con le ultime stagioni tra Ospitaletto, Vado e Desenzano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Al Ittifaq unisce i fratelli Balotelli: per la prima volta Enock e Mario giocano insieme

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