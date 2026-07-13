La Fifa non ha rivelato chi ha graziato Balogun, dopo che il giocatore era stato coinvolto in un caso disciplinare durante il Mondiale. La decisione ha suscitato polemiche e interrogativi sul ruolo di chi ha concesso la grazia. La federazione internazionale ha mantenuto il silenzio sulla questione, lasciando aperte le domande su chi abbia preso la decisione. Il caso si è trasformato in una questione politica, con il presidente della Fifa coinvolto nelle discussioni.

Il caso Balogun è montato per tutto il Mondiale ed è diventato una grana politica per Infantino. “ Sebbene Infantino dovrebbe superare le conseguenze dello scandalo e non avere avversari per la rielezione il prossimo anno, la vicenda ha danneggiato a tal punto la sua reputazione che quasi certamente gli sarà impedito di raggiungere i suoi obiettivi principali nel suo ultimo mandato: ampliare la Coppa del Mondo per club eo renderla un torneo biennale”, scrive il Times. Un velo di segretezza. Ma al di là delle sue conseguenze la decisione di sospendere la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti dopo la telefonata di Trump resta ancora avvolta in un “ velo di segretezza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Balogun è stato graziato da una sola persona, ma la Fifa non vuole dire chi è

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