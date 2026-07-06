Il paradosso Balogun riguarda un calciatore che, nonostante sia stato graziato dalla FIFA, non avrebbe ottenuto la cittadinanza americana secondo le leggi contro lo Ius Soli. Il presidente degli Stati Uniti ha manifestato interesse nel vederlo in campo, ma le norme sulla cittadinanza impedirebbero a Balogun di essere riconosciuto come cittadino statunitense. Questa situazione evidenzia come le leggi sulla cittadinanza possano entrare in contrasto con le scelte di chi esercita il potere nel mondo del calcio.

Il calcio ha la capacità di mettere in mostra il vero potere, che da decenni si serve del pallone come strumento di propaganda. Ma il calcio ha anche la forza, per chi osa guardare oltre, di mostrare i paradossi e le contraddizioni di chi esercita il potere. Il caso che coinvolge Folarin Balogun ne è un esempio folgorante. Il centravanti degli Stati Uniti, espulso ai sedicesimi dei Mondiali contro la Bosnia, è stato graziato dalla Fifa – che ha sospeso la sua squalifica permettendogli di scendere in campo stanotte negli ottavi contro il Belgio – dopo una telefonata di Donald Trump a Gianni Infantino, svelata dal New York Times. Trump vuole che Balogun giochi, per far andare avanti gli Usa ai Mondiali e alimentare la narrazione degli statunitensi che trionfano pure nello sport più amato da europei e sudamericani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilfattoquotidiano.it - Il paradosso Balogun, il centravanti graziato dalla Fifa: Trump lo vuole in campo, ma con la sua legge contro lo Ius Soli non sarebbe mai stato americano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Balogun graziato dalla Fifa, l’avvocato Grassani: ‘È un VAR differito, ma fuori dai Mondiali sarebbe impossibile’La Fifa ha deciso di far giocare Balogun nel match contro il Belgio, nonostante la squalifica dopo l'espulsione.

Balogun graziato dalla Fifa, il caso che agita i Mondiali. Squalifica congelata e Trump esultaLa Fifa ha annullato la squalifica di un giocatore, permettendogli di partecipare ai Mondiali.

Si parla di: Il paradosso del Mondiale di Trump: la nazionale USA è un monumento all’immigrazione; Weah, Balogun, Pepi: la nazionale Usa è fatta di figli di immigrati, la beffa vivente per il Trump anti-immigrazione.