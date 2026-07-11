La commissione disciplinare FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun, consentendogli di scendere in campo contro il Belgio nonostante un cartellino rosso. La decisione è arrivata dopo pressioni da parte di un ex presidente degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Financial Times. La commissione, che spesso prende decisioni da sola, ha già in passato evitato squalifiche importanti, incluso un caso riguardante un famoso calciatore portoghese.

La commissione disciplinare FIFA è finita sotto i riflettori, e non fa una gran figura. Come racconta il Financial Times (Josh Noble), l’organo che ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun dopo il pressing di Trump, permettendogli di giocare contro il Belgio nonostante il rosso, è un piccolo mistero istituzionale. Diciotto membri dalla composizione da romanzo — un nobile tongano, un colonnello togolese, il capo di un conglomerato di Trinidad e Tobago che va dal cibo all’illuminazione — ma con un dettaglio che pesa più di tutti: le ultime 110 decisioni pubblicate sono state prese da un uomo solo. La commissione disciplinare FIFA: un uomo, e nessuna udienza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi ha graziato Balogun? Dentro la commissione FIFA che decide spesso da sola (e che aveva già salvato Ronaldo)

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