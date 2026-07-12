Dopo il caso di una bagnante insultata da un gestore di un lido, il comune di Bacoli annuncia che il 81% della costa flegrea sarà dedicato a spiagge libere. L’amministrazione punta a promuovere il mare gratuito, evidenziando l’importanza di mantenere spazi pubblici accessibili. La decisione arriva in risposta alle tensioni tra utenti e gestori privati, con l’obiettivo di tutelare chi preferisce le spiagge gratuite.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il caso della bagnante insultata da un gestore di lido a Miliscola, Bacoli rilancia il mare gratuito. L’amministrazione comunale punta a portare le spiagge libere all’81% della costa flegrea. Anche noi di Anteprima24 avevamo scritto a più riprese della battaglia del sindaco Josi Della Ragione contro gli “abusivi storici” delle concessioni. Avevamo già raccontato la lotta del primo cittadino per liberare una spiaggia destinata solo ai militari. Ed in un nostro report di febbraio scorso Bacoli veniva citata come città bagnata dal mare da cui stava partendo una rivoluzione civile di cui tutta Italia ha bisogno. È così è stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bacoli, la rivincita delle spiagge libere: “Siamo orgogliosamente pezzenti”

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Il sindaco di Bacoli scrive al balneare che ha dato dei «pezzenti» a chi va al mare sulle spiagge libere: «Il vostro tempo è finito, i “pezzenti” si riprenderanno ciò che è loro»Il sindaco di Bacoli ha scritto a un gestore di stabilimenti balneari, minacciando che i “pezzenti” si riprenderanno le spiagge libere.

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Josi della Ragione, se chi va alle spiagge libere sono pezzenti, daremo l’80 per cento delle spiagge a loro positanonews.it/2026/07/josi-d… #spiaggelibere #Bacoli #dirittideiliberi #turismocobalneare #litorali x.com

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