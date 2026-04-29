I Comuni affrontano una nuova sfida legata alla gestione dei beni confiscati e alla sicurezza. La Commissione ANCI, guidata da un rappresentante romano, si occupa di coordinare le attività di recupero e valorizzazione di questi beni. Nel frattempo, il fondo dedicato alla tutela degli amministratori locali è stato aumentato da un milione a sei milioni di euro, per garantire maggiori risorse a chi lavora in prima linea.

? Cosa sapere Emanuele Locci guida a Roma la Commissione ANCI per la gestione dei beni confiscati.. Il fondo per la tutela degli amministratori passa da 1 a 6 milioni di euro.. Emanuele Locci, consigliere comunale di Alessandria, ha guidato a Roma la prima riunione della Commissione ANCI Legalità, Gestione beni confiscati e Giustizia, ponendo al centro il ruolo dei Comuni come pilastri della sicurezza territoriale e della gestione dei patrimoni sottratti alla criminalità. Il vertice della commissione, che vede Locci nel ruolo di presidente, ha delineato un quadro in cui le amministrazioni locali non sono solo spettatrici, ma attori fondamentali per garantire la protezione degli amministratori colpiti da intimidazioni e per gestire i beni confiscati affinché tornino a beneficio della collettività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beni confiscati e sicurezza: la nuova sfida dei Comuni per la legalità

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