Piazza di Siena celebra i 100 anni Villa Borghese festeggia con il restauro della Fontana dei Cavalli Marini
Nel 2026 si festeggiano due anniversari legati agli sport equestri: il centenario della Federazione Italiana Sport Equestri e quello di Piazza di Siena. Per l’occasione, a Villa Borghese è stato completato il restauro della Fontana dei Cavalli Marini, un intervento che si inserisce nelle celebrazioni. Questi eventi rappresentano tappe importanti per il mondo delle discipline equestri e per la storia sportiva della città.
Un doppio anniversario da celebrare per gli appassionati degli sport equestri. Il 2026 è infatti l’anno in cui ricorre il centenario della FISE e anche quello di Piazza di Siena.L'edizione del centenarioDal 27 al 31 maggio, a Villa Borghese, si svolgerà il concorso ippico che vedrà i migliori.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Cento anni di Piazza di Siena: trionfo dello sport e rinascita monumentale nel cuore di Villa BorgheseCosa: Lo storico concorso ippico internazionale CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo, che festeggia un doppio centenario.
Roma celebra 40 anni di storia: cinema e arte egizia a Villa BorgheseL’Accademia d’Egitto a Roma celebra i suoi primi 40 anni di attività attraverso un programma che unisce cinema e arte contemporanea.
Argomenti più discussi: LA GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA: CAPPELLA DI PIAZZA DEL CAMPO ILLUMINATA DI ROSSO; Siena, la Cappella di Piazza del Campo si illumina di rosso per la Croce Rossa; La giornata della Croce Rossa. Nuovi mezzi e storici volontari: Pronti ad aiutare le fragilità; Firenze e in Toscana, cosa fare il 1° maggio: eventi e concerti per la Festa dei lavoratori.
Annunciata oggi la squadra azzurra di Coppa delle Nazioni per lo CSIO di Roma - Piazza di Siena Master d'Inzeo durante la conferenza stampa di presentazione di un evento che nel 2026 celebra il centenario... (l'articolo completo cliccando sul titolo) #cavall facebook
#SantaCaterinaDaSiena - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Piazza di Siena compie 100 anni: dal 27 maggio il grande show degli sport equestriPer continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. gazzetta.it