Piazza di Siena celebra i 100 anni Villa Borghese festeggia con il restauro della Fontana dei Cavalli Marini

Nel 2026 si festeggiano due anniversari legati agli sport equestri: il centenario della Federazione Italiana Sport Equestri e quello di Piazza di Siena. Per l’occasione, a Villa Borghese è stato completato il restauro della Fontana dei Cavalli Marini, un intervento che si inserisce nelle celebrazioni. Questi eventi rappresentano tappe importanti per il mondo delle discipline equestri e per la storia sportiva della città.

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