Piazza di Siena celebra i 100 anni Villa Borghese festeggia con il restauro della Fontana dei Cavalli Marini

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 si festeggiano due anniversari legati agli sport equestri: il centenario della Federazione Italiana Sport Equestri e quello di Piazza di Siena. Per l’occasione, a Villa Borghese è stato completato il restauro della Fontana dei Cavalli Marini, un intervento che si inserisce nelle celebrazioni. Questi eventi rappresentano tappe importanti per il mondo delle discipline equestri e per la storia sportiva della città.

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Un doppio anniversario da celebrare per gli appassionati degli sport equestri. Il 2026 è infatti l’anno in cui ricorre il centenario della FISE e anche quello di Piazza di Siena.L'edizione del centenarioDal 27 al 31 maggio, a Villa Borghese, si svolgerà il concorso ippico che vedrà i migliori.🔗 Leggi su Romatoday.it

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