Axl Rose? Generoso ironico e sensibile Le parole inattese di Frank Ferrer dopo l' addio ai Guns N' Roses

Notizia in breve

Il batterista dei Guns N' Roses ha annunciato il suo addio alla band dopo quasi vent'anni. In un'intervista, ha descritto il cantante come generoso, ironico e sensibile, contrariamente alle caratteristiche di imprevedibilità e irascibilità spesso associate a lui. Ferrer ha condiviso queste parole senza ulteriori commenti o motivazioni ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media, senza che siano state fornite dettagli sui motivi della separazione.