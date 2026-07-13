Axl Rose? Generoso ironico e sensibile Le parole inattese di Frank Ferrer dopo l' addio ai Guns N' Roses
Il batterista dei Guns N' Roses ha annunciato il suo addio alla band dopo quasi vent'anni. In un'intervista, ha descritto il cantante come generoso, ironico e sensibile, contrariamente alle caratteristiche di imprevedibilità e irascibilità spesso associate a lui. Ferrer ha condiviso queste parole senza ulteriori commenti o motivazioni ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media, senza che siano state fornite dettagli sui motivi della separazione.
Roma, 13 luglio 2026 – Dopo quasi vent'anni trascorsi dietro la batteria dei Guns N' Roses, Frank Ferrer rompe il silenzio sul suo addio alla storica rock band e offre un ritratto inedito di Axl Rose, lontano dall'immagine del leader imprevedibile e irascibile che per decenni ha alimentato la sua leggenda. Ferrer sull’addio ai Guns: “Tutte le cose finiscono”. Intervistato da Rolling Stone, Ferrer ha raccontato di aver sempre considerato la sua esperienza con il gruppo come una tappa destinata, prima o poi, a concludersi. Entrato nella formazione nel 2006 come sostituto temporaneo di Brian “Brain” Mantia, il batterista finì per diventare un membro stabile della band, vivendo anche la storica reunion con Slash e Duff McKagan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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