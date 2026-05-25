Un libro rivela che i Guns N’ Roses sono considerati la band più problematica del rock. L’autore, Ken Paisli, ha raccolto testimonianze e documenti sulla loro storia, evidenziando episodi di violenza, droga e caos interno. La pubblicazione descrive le liti frequenti tra i membri, le assenze improvvise e i comportamenti autodistruttivi. Non vengono fatte analisi, solo fatti documentati, senza commenti o interpretazioni.

Chi, se non Ken Paisli poteva raccontare davvero la storia dei Guns N’ Roses? Paisli è una figura anomala nel giornalismo musicale contemporaneo: neozelandese, non appare mai in pubblico, non mostra il proprio volto e costruisce i suoi libri come inchieste narrative, mescolando testimonianze, retroscena e ricostruzioni quasi cinematografiche. Il suo stile è diretto, pieno di dettagli e dialoghi, a metà tra il reportage rock e il romanzo nero americano. Ed è forse proprio questo approccio a renderlo lo scrittore ideale per raccontare la band più famosa, complessa e ingestibile della storia della musica. Panorama lo raggiunge al telefono mentre è a Dublino: « La misura della loro grandezza sta nel fatto che sono nel pantheon del rock con tre soli dischi realizzati tra il 1987 e il 1992. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guns N’ Roses, l’ultima band maledetta del rock: la verità in un libro

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