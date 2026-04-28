Guns n’ Roses La Verità la più completa biografia sui GN’R torna aggiornata in libreria

È disponibile in libreria una nuova edizione di “Guns N’ Roses. La Verità”, considerata una delle biografie più dettagliate sulla band americana. L’opera, aggiornata, raccoglie fatti e testimonianze sulla formazione, i concerti e le vicende interne dei GN’R. La pubblicazione si rivolge a chi desidera approfondire la storia della band, nota per i suoi successi e le controversie che l’hanno accompagnata nel corso degli anni.

LOS ANGELES – Considerata da pubblico e critica una sorta di “bibbia” sulla rock band più discussa del pianeta, torna in libreria, in edizione aggiornata, “Guns N’ Roses. La verità” di Ken Paisli. Pubblicata in Italia da Il Castello nella collana Chinaski a partire dal 29 aprile, la biografia si conferma come una delle opere più complete dedicate alla band californiana. Il tipico stile gonzo journalism di Paisli, accostabile a quello di Hunter S. Thompson e Lester Bangs, rende il volume avvincente, irriverente e fuori dagli schemi. L’autore non si limita a un lavoro da meticoloso biografo, ma assume anche il ruolo di una sorta di “psicoanalista del rock”, offrendo una lettura profonda e personale delle dinamiche interne al gruppo.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Guns n’ Roses. La Verità”, la più completa biografia sui GN’R torna aggiornata in libreria Guns N’ Roses – La rivoluzione di L.A. | La band che ha scosso il mondo | Stevie DeVille #rock Notizie correlate Melissa Reese non prenderà parte al tour dei Guns N’ Roses“Per ragioni personali impreviste, Melissa Reese non sarà presente con la band in tour. Guns N’ Roses e Queen: rivelazione inattesa su “Atlas”, Brian May segreto nelle sessioni di “Chinese Democracy”.I Guns N’ Roses e una sorpresa a distanza di anni: il chitarrista Slash ha rivelato di aver scoperto solo recentemente che Brian May, leggendario... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torna in libreria Guns N’ Roses. La verità di Ken Paisli; Guns N’ Roses. La verità: la biografia definitiva; Guns N' Roses: torna in libreria La verità, la biografia definitiva di Ken Paisli; I Guns N' Roses tornano in libreria con La verità di Ken Paisli. Guns n’ Roses. La Verità, la più completa biografia sui GN’R torna aggiornata in libreriaLOS ANGELES - Considerata da pubblico e critica una sorta di bibbia sulla rock band più discussa del pianeta, torna in libreria, in edizione aggiornata, ... lopinionista.it Guns N’ Roses, le foto dal libro biografico di Ken PaisliIl 29 aprile torna in libreria, in un’edizione aggiornata, il libro Guns N’ Roses. La verità di Ken Paisli: qui le foto più belle ... billboard.it “Guns N’ Roses. La verità”: in libreria l’ascesa, la caduta e la rinascita della band californiana x.com Torna in libreria la biografia definitiva sui Guns N' Roses firmata da Ken Paisli, un viaggio senza filtri tra eccessi, reunion e verità mai svelate sulla band più discussa del rock. L'edizione aggiornata ripercorre oltre quarant'anni di storia analizzando il nuovo equ - facebook.com facebook