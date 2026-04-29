Le indagini sulla morte di Antonella Di Vita e della figlia Sara si sono concentrate sull'ipotesi che il veleno, presumibilmente ricina, sia stato versato nell'acqua che le due donne avevano consumato. Le autorità stanno esaminando le prove e le testimonianze raccolte, cercando di ricostruire la dinamica degli eventi e capire se ci siano elementi che collegano l'uso del veleno alle circostanze della morte.

Le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella arrivano a un punto di svolta. Gli specialisti dell’ospedale Cardarelli di Campobasso ipotizzano che la ricina, il letale veleno individuato nei corpi di Antonella Di Vita (50 anni) e della figlia Sara (15 anni), sia stata somministrata sciolta nell’acqua da bere. L’ipotesi della ricina sciolta nell’acqua Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli esperti hanno analizzato diverse modalità di somministrazione, giungendo a conclusioni tecniche precise: Esclusa la cottura: La ricina si volatilizza sopra gli 80°C, rendendo improbabile la presenza nei cibi cotti. Esclusi i semi: L’ingestione diretta dei semi di ricino è stata scartata perché il loro sapore è estremamente sgradevole al palato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, ipotesi del veleno sciolto nell'acqua di Antonella e Sara

Madre e figlia avvelenate, la ricina è stata sciolta nell'acqua: perché è il metodo più probabile

Notizie correlate

Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, i dubbi sul veleno confezionato "in maniera artigianale"Il caso ricina continua ad agitare il piccolo borgo di Pietracatella, in provincia di Campobasso: a distanza di quattro mesi dalla morte di Antonella...

Donne avvelenate, l’ipotesi della ricina nell’acqua: madre e figlia morte in 72 ore La Procura approfondisce la pista del veleno sciolto nei bicchieri e chiede nuovi accertamenti al Centro antiveleni di Pavia.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate, sul padre possibile degradazione ricina nel tempo; Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Avvelenate con la ricina, mercoledì a Bari l'esame dei prelievi su madre e figlia morte a Campobasso; Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio tra scuola e telefonini: cos'è emerso.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, ipotesi del veleno sciolto nell'acqua di Antonella e SaraSvolta nelle indagini sulla morte di Antonella Di Vita e della figlia Sara: il veleno sarebbe stato versato nell'acqua. Escluso il coinvolgimento del padre ... virgilio.it

Madre e figlia morte avvelenate, nuovi approfondimenti sui campioni di sangueDurante l'incontro previsto per oggi pomeriggio al Policlinico di Bari alle 15.30 si darà la possibilità ai consulenti di parte di visionare al microscopio i vetrini ottenuti dai frammenti di organo ... ansa.it

Morte avvelenate, nuovi approfondimenti sui campioni di sangue - facebook.com facebook

Madre e figlia morte avvelenate, legale Terminiello: "Le vittime furono curate da un amico con 2 flebo prima di morire" x.com