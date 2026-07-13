Un bullone di circa dieci centimetri si è staccato da un camion e ha sfondato il parabrezza di un'auto, conficcandosi nel poggiatesta del sedile del conducente. La vettura era poco avanti rispetto al camion, e il bullone ha mancato di colpire la testa del conducente di pochi centimetri. La donna alla guida ha raccontato di aver visto il camion sobbalzare prima che l’oggetto si staccasse. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha causato danni al veicolo.

Un bullone di metallo lungo circa dieci centimetri ha sfondato il parabrezza della sua auto e si è conficcato nel poggiatesta del sedile del conducente, mancando la sua testa per pochi centimetri. È successo a Carla Wood, 59 anni, mentre stava tornando a casa dopo una lezione di yoga a Doncaster, in Inghilterra. Come osserva People, la dinamica ricorda una delle scene più celebri di Final Destination 2, il film del 2003 in cui alcuni tronchi trasportati da un camion si staccano dal rimorchio provocando una serie di incidenti mortali. L’incidente è avvenuto il 24 giugno mentre la donna era alla guida della sua Mini Cooper. “Il camion stava arrivando nella mia direzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo un camion davanti, lo vedevo sobbalzare. Poi un bullone si è staccato, ha rotto il parabrezza e si è conficcato sul mio sedile. Potevo morire”: il drammatico racconto di Carla Wood

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