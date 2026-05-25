Mara Maionchi ha commentato pubblicamente l'eliminazione di Sal Da Vinci dalla gara di Sanremo, affermando che “Per sempre sì ha rotto”. Ha inoltre spiegato i motivi della vittoria di un altro artista, senza entrare in dettagli specifici. La produttrice discografica ha mantenuto un tono diretto e neutro, senza esprimere giudizi personali o opinioni. La sua dichiarazione si concentra esclusivamente sui fatti legati alla competizione musicale e alle sue valutazioni.

Mara Maionchi non si smentisce mai. La storica produttrice discografica, figura simbolo della musica italiana, è stata ospite di De Core Podcast dove ha espresso senza filtri il suo giudizio su Sal Da Vinci e sulla sua vittoria all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, portato poi all’Eurovision 2026, dove si è classificato al quinto posto. Con la sua proverbiale schiettezza, Maionchi ha analizzato la canzone riconoscendone il ritmo accattivante e le sonorità tradizionali, ma non ha risparmiato una stoccata che ha fatto rapidamente il giro del web, argomentando in soldoni che Sal Da Vinci è un professionista, ma il suo brano ha già stancato e se ha vinto Sanremo è perché non c’erano alternative valide. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mara Maionchi non si trattiene su Sal Da Vinci: “Per sempre sì ha rotto…” poi spiega perché ha vinto Sanremo

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