Mara Maionchi non si trattiene su Sal Da Vinci | Per sempre sì ha rotto… poi spiega perché ha vinto Sanremo
Mara Maionchi ha commentato pubblicamente l'eliminazione di Sal Da Vinci dalla gara di Sanremo, affermando che “Per sempre sì ha rotto”. Ha inoltre spiegato i motivi della vittoria di un altro artista, senza entrare in dettagli specifici. La produttrice discografica ha mantenuto un tono diretto e neutro, senza esprimere giudizi personali o opinioni. La sua dichiarazione si concentra esclusivamente sui fatti legati alla competizione musicale e alle sue valutazioni.
Mara Maionchi non si smentisce mai. La storica produttrice discografica, figura simbolo della musica italiana, è stata ospite di De Core Podcast dove ha espresso senza filtri il suo giudizio su Sal Da Vinci e sulla sua vittoria all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, portato poi all’Eurovision 2026, dove si è classificato al quinto posto. Con la sua proverbiale schiettezza, Maionchi ha analizzato la canzone riconoscendone il ritmo accattivante e le sonorità tradizionali, ma non ha risparmiato una stoccata che ha fatto rapidamente il giro del web, argomentando in soldoni che Sal Da Vinci è un professionista, ma il suo brano ha già stancato e se ha vinto Sanremo è perché non c’erano alternative valide. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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