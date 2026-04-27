Si schianta contro una staccionata | palo conficcato nel parabrezza

Una donna di 70 anni è rimasta coinvolta in un incidente nel pomeriggio di ieri a Villa Potenza. La vettura, una Volkswagen Polo, si è schiantata contro una staccionata e un palo si è conficcato nel parabrezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni della conducente. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze per la donna.

Macerata, 27 aprile 2026 – Paura ieri pomeriggio a Villa Potenza per una donna di 70 anni che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo. Per cause ancora in corso di accertamento la 70enne ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro una staccionata: un palo di legno ha distrutto il vetro e si è conficcato nell’abitacolo. La donna è salva ma sotto choc. L’allarme è scattato intorno alle 16. La 70enne che viaggiava da sola ha perso il controllo dell’auto in via dell’Acquedotto, all’altezza dell’asilo «il Nido delle Coccinelle». Sbandando è finita contro la staccionata, l’ha distrutta e un palo di legno si è conficcato nel vetro anteriore. La corsa è poi finita contro un muretto, proprio vicino all’asilo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si schianta contro una staccionata: palo conficcato nel parabrezza Notizie correlate Leggi anche: Si schianta contro un palo: muore 54enne Leggi anche: Incidente mortale: 52enne napoletano si schianta contro un palo Enel.