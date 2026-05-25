Autovelox scatta la mappa dei controlli | ecco dove saranno attivi fino al 31 maggio sulle principali autostrade siciliane

La Polizia Stradale ha pubblicato il calendario dei controlli con autovelox sulle principali autostrade siciliane fino al 31 maggio. Le postazioni saranno attive in diversi tratti stradali per rilevare e sanzionare eccessi di velocità. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti e invitare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità. Il piano prevede controlli periodici, con l’impiego di apparecchiature di rilevamento automatico nelle zone designate.

La Polizia Stradale ha diffuso il piano dei controlli per il contrasto agli eccessi di velocità, con l’obiettivo di prevenire incidenti e invitare gli automobilisti a rispettare i limiti. L’attività riguarda anche il territorio di Messina, punto nevralgico della viabilità tra le principali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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