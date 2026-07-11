Autovelox scattano le nuove regole | 850 apparecchi rischiano lo stop Ecco cosa cambia

Nuove regole per gli autovelox potrebbero bloccare circa 850 apparecchi. Con l’entrata in vigore di un decreto ministeriale sull’omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità, questi apparecchi devono ottenere un nuovo nulla osta per continuare a funzionare. La normativa modifica le procedure di certificazione e omologazione, coinvolgendo un numero rilevante di dispositivi attualmente in uso. Non sono ancora state definite tempistiche precise per l’adeguamento o eventuali sostituzioni.

Cambiano le regole per gli autovelox e, con l’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale sull’omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità, circa 850 apparecchi rischiano di fermarsi in attesa di ottenere il via libera previsto dalla nuova normativa. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e operativo da domani 12 luglio, disciplina in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura degli strumenti utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità, con l’obiettivo di superare le incertezze che negli ultimi anni hanno alimentato un ampio contenzioso tra automobilisti e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Open.online

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