Autovelox il giro di vite Spenti 850 dispositivi | Ma Bologna non rischia

Il ministero dei Trasporti ha disposto lo spegnimento di 850 autovelox in tutta Italia a causa di problemi di omologazione. La decisione riguarda dispositivi che non sarebbero conformi alle normative in vigore. La misura non coinvolge specificamente la città di Bologna, che non sarebbe a rischio di rimozione degli autovelox installati. La questione riguarda dispositivi installati in diverse regioni, con l’obiettivo di garantire la conformità legale degli strumenti di rilevamento della velocità.

Giro di vite dal ministero dei Trasporti sugli autovelox. Al centro l’ormai famoso tema dell’omologazione, che potrebbe portare ora allo spegnimento di 850 dispositivi in tutto il Paese. Bologna, però, non dovrebbe rischiare nulla: come confermano Comune e Città metropolitana, sotto le Torri gli occhi elettronici sono già perfettamente a norma. L’ultimo decreto, atteso da 34 anni, è già stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e definisce le nuove norme per gli autovelox, cioè "la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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