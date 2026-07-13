Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove norme che regolano l’utilizzo degli autovelox sul territorio nazionale. Il testo normativo introduce “la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”. L’obiettivo del provvedimento è stabilire regole omogenee per tutta l’Italia, definendo un quadro chiaro per la gestione degli strumenti di rilevamento. L’applicazione immediata della riforma comporterà la disattivazione dei dispositivi che non possiedono più i requisiti considerati idonei alla misurazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Autovelox, il decreto è operativo e cambiano i controlli. Nel 2025 multe oltre i 284 milioni

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