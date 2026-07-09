Bologna si trova al secondo posto in Italia per multe accumulate tramite autovelox, con proventi previsti oltre 9,2 milioni di euro nel 2025. L'informazione deriva da un'analisi di Facile.it basata sui rendiconti pubblicati dai Comuni. La città si colloca subito dopo Firenze, che occupa il primo posto, e nella top 10 figurano anche Ravenna al settimo e Modena all’ottavo.

È quanto emerge dall'analisi di Facile.it sui rendiconti pubblicati dai Comuni. Prima Firenze, ma nella top 10 anche Ravenna al settimo posto e Modena all'ottavo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Autovelox, Bologna è la seconda città per multe in Italia: «Nel 2025 proventi oltre i 9,2 milioni di euro»

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