Nel 2025, a Fano sono state raccolte più di quattro milioni di euro tramite multe ordinarie e sanzioni per eccesso di velocità. La somma deriva principalmente dai controlli con autovelox effettuati lungo le strade della città. I fondi sono stati destinati a diverse finalità legate alla sicurezza stradale e alla manutenzione delle infrastrutture. Dati ufficiali confermano l’andamento delle entrate legate alle sanzioni nel corso dell’anno passato.

Fano (Pesaro e Urbino) 1 maggio 2026 - Più di quattro milioni di euro tra multe ordinarie e sanzioni per eccesso di velocità. È la fotografia del 2025 che emerge dalla delibera con cui il Comune di Fano ha rendicontato l’utilizzo dei proventi del Codice della strada. Non si tratta di risorse “libere”: la legge impone che una parte significativa venga reinvestita in sicurezza stradale, manutenzioni, segnaletica e controlli. Dentro questo perimetro, però, ogni Comune decide come distribuire le priorità. Autovelox, il capitolo più caldo. A far discutere è soprattutto il capitolo legato alla velocità: autovelox, telelaser e controlli elettronici. Nel 2025 hanno generato 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox e multe, a Fano oltre 4 milioni nel 2025: ecco dove vanno i soldi

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