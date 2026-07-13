Autovelox Fiumicino ha incassato più di Roma e Milano nel 2025 | quasi 7 milioni

Nel 2025, Fiumicino ha incassato circa 6 milioni di euro dalle multe per eccesso di velocità, superando Roma e Milano. Il dato si riferisce agli introiti generati dagli autovelox nel comune di meno di 85.000 abitanti, che ha ottenuto più proventi rispetto alle due grandi città. Le cifre sono state rese note attraverso i dati ufficiali relativi alle entrate derivanti dai verbali di infrazione per violazioni della velocità.

Fiumicino, 13 luglio 2026 – Un Comune con meno di 85mila abitanti supera Roma e Milano nei proventi derivanti dalle multe per eccesso di velocità. Nel 2025 Fiumicino ha dichiarato entrate per 6.977.786 euro, una cifra quasi tre volte superiore a quella registrata dalla Capitale e leggermente più alta rispetto al dato attribuito al capoluogo lombardo. Il confronto emerge spulciando tra i modelli di relazione trasmessi dai Comuni alla Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno, in applicazione dell’articolo 142 del Codice della strada Il documento di Fiumicino certifica 6.977.786 euro di proventi derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità accertate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza o in concessione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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