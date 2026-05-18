Maria De Filippi nel 2025 è restata una macchina da soldi La sua Fascino ha incassato 76,68 milioni uno più dell’anno prima Guadagni limitati a 8 milioni per il caro-cachet degli ospiti tv

Nel 2025, Maria De Filippi ha continuato a generare alti guadagni, con la sua società di produzione che ha incassato 76,68 milioni di euro, superando di poco il risultato dell’anno precedente. I ricavi sono stati influenzati anche dai 8 milioni di euro spesi per il cachet degli ospiti nelle sue trasmissioni televisive. Nonostante le spese elevate, il fatturato complessivo si è mantenuto su livelli elevati, confermando la forte presenza nel panorama mediatico italiano.

Maria De Filippi nel 2025 è restata una fenomenale macchina da soldi. La « Fascino-produzione gestione teatro srl » che Maria controlla insieme a Reti televisive italiane-Rti (ognuno dei due ha il 50% delle azioni) ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con un fatturato di 76,681 milioni di euro in crescita di circa un milione di euro rispetto all’anno precedente (erano 75,756 milioni di euro) e di oltre 10 milioni di euro superiore al fatturato 2023 (66,104 milioni di euro). Il caro ospiti delle trasmissioni taglia i guadagni di Maria. Maria però guadagna un po’ meno di prima. L’utile netto infatti è stato di 8,067 milioni di euro inferiore ai 10,852 milioni di euro del 2024. 🔗 Leggi su Open.online

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