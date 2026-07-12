Accademia di Modena militari eroi salvano uomo che finisce in acqua con l’auto Crosetto | Orgogliosi di loro
Un uomo è stato salvato da militari dell’accademia di Modena dopo che la sua auto è finita in acqua a Trieste. I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a trarlo in salvo. Il ministro della Difesa ha espresso orgoglio per l’azione dei militari, definendoli eroi. L’incidente si è verificato durante una visita ufficiale, senza segnalare feriti gravi. I dettagli sulla dinamica dell’incidente non sono stati resi noti.
Modena, 13 luglio 2026 – L’eccellenza modenese ha brillato nel cuore di Trieste, trasformando una visita istituzionale in un atto di puro eroismo. È una storia che parla di prontezza, di disciplina e soprattutto di un profondo senso del dovere, quella che vede protagonisti alcuni militari dell’ Accademia di Modena, intervenuti oggi per salvare la vita a un uomo rimasto intrappolato nell’auto, finita nelle acque del porto di Trieste. Un’auto è precipitata improvvisamente nel molo. Tutto è accaduto in una manciata di minuti, verso le 12.15. Un gruppo di cadetti al primo anno dell’Accademia modenese, impegnati in un’attività di addestramento nella provincia di Pordenone, era giunto in piazza Unità d’Italia per una visita alla città giuliana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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