Accademia di Modena militari eroi salvano uomo che finisce in acqua con l’auto Crosetto | Orgogliosi di loro

Notizia in breve

Un uomo è stato salvato da militari dell’accademia di Modena dopo che la sua auto è finita in acqua a Trieste. I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a trarlo in salvo. Il ministro della Difesa ha espresso orgoglio per l’azione dei militari, definendoli eroi. L’incidente si è verificato durante una visita ufficiale, senza segnalare feriti gravi. I dettagli sulla dinamica dell’incidente non sono stati resi noti.