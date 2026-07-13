Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la A11 Firenze-Mare nel tratto lucchese, un’auto ha preso fuoco mentre percorreva la strada. L’incendio ha causato il blocco totale del traffico di rientro dal mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incendio.

LUCCA – Momenti di apprensione nella serata di ieri lungo il tratto lucchese dell’autostrada A11 Firenze-Mare, dove un improvviso incendio ha completamente avvolto un’autovettura in transito. L’allarme è scattato poco dopo le 21. Il veicolo stava viaggiando in direzione Firenze quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco poco prima dell’uscita di Lucca Ovest. Sul posto sono confluite immediatamente le squadre d’emergenza dei vigili del fuoco del Ccmando di Lucca, intervenute tempestivamente sia con il personale della sede centrale sia con una squadra giunta dal distaccamento di Viareggio. I pompieri si sono messi subito al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Auto in fiamme, in tilt il traffico di rientro dal mare

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