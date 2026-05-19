Auto gpl in fiamme in tangenziale | strada chiusa e traffico in tilt
Un'auto alimentata a GPL è andata a fuoco sulla tangenziale, provocando la chiusura temporanea della strada. L'incendio ha coinvolto una Fiat Panda, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. La chiusura ha causato rallentamenti e congestioni nel traffico della zona. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o cause dell'incendio.
Auto alimentata a gpl in fiamme in tangenziale. L'incendio ha interessato una Fiat Panda, completamente avvolta dal fuoco. È accaduto poco dopo le 11:00 di stamattina (19 maggio) all'altezza della rampa di accesso del tratto urbano dell'A24. In attesa dell'intervento dei soccorritori il traffico. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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