Auto gpl in fiamme in tangenziale | strada chiusa e traffico in tilt

Un'auto alimentata a GPL è andata a fuoco sulla tangenziale, provocando la chiusura temporanea della strada. L'incendio ha coinvolto una Fiat Panda, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. La chiusura ha causato rallentamenti e congestioni nel traffico della zona. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o cause dell'incendio.

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