Salerno auto in fiamme sul Corso Garibaldi | traffico in tilt

Questa mattina nel centro di Salerno si è verificato un incendio che ha interessato un’auto lungo Corso Garibaldi, nei pressi delle Poste Centrali. L’incendio ha provocato l’interruzione del traffico nella zona, con veicoli in coda e rallentamenti diffusi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna informazione sui motivi dell’incendio o eventuali feriti.

Momenti di tensione questa mattina nel centro di Salerno. Un’auto è improvvisamente andata a fuoco lungo Corso Garibaldi, nei pressi delle Poste Centrali, causando disagi alla circolazione. Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento, hanno richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e degli operatori addetti alla sicurezza. Traffico in tilt in centro. L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, con rallentamenti e code lungo uno degli assi principali del centro. La presenza del veicolo in fiamme ha reso necessario mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico per evitare ulteriori rischi.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, auto in fiamme sul Corso Garibaldi: traffico in tilt Notizie correlate Auto a fuoco sul Corso Garibaldi: traffico in tilt, l'interventoCaos in centro, questa mattina, sul Corso Garibaldi: per cause da accertare, infatti, un'auto è andata a fuoco all'altezza delle Poste Centrali. Incidente tra auto e camion sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tiltTamponamento in corso sul Raccordo Autostradale Avellino–Salerno, in direzione sud, nel territorio di Baronissi.