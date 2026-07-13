Durante il processo di appello, l'ex fidanzato di una ragazza di 13 anni ha ammesso di averla uccisa il 25 ottobre 2024, gettandola da un balcone a Piacenza. La condanna originale a 17 anni per il tribunale per i minorenni è stata confermata, ma lui ha cambiato versione, scusandosi per il gesto e per il ritardo nell'ammetterlo. La ragazza è deceduta precipitando dal settimo piano.

Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. «Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua», dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Il giovane imputato, 15enne all'epoca del delitto, ha fatto dichiarazioni spontanee, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa l'omicidio. La 13enne morì precipitando da un balcone al settimo piano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio della 13enne Aurora Tila, l’ex fidanzato confessaL’ex fidanzato della 13enne Aurora Tila ha confessato di averla uccisa e di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024.

Femminicidio Aurora Tila, al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa: «L'ho uccisa io gettandola giù dal balcone»L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024.

Temi più discussi: Dove vedere in tv la tappa Carcassonne-Foix del Tour de France 2026; Contatti Roma-Teheran sulla lista nera: Meloni non è nel mirino del regime; La piccola Aurora nata senza femore e l' intervento negli Usa la mamma | Raccolti online 500mila euro per curarla Il nonno diceva | per lei andremo in capo al mondo.

Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere #Aurora Tila, gettandola da un balcone a #Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è x.com

L’ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni cadendo da un balcone nel 2024 a Piacenza, ha confessato di averla uccisaL’ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell’ottobre del 2024 dopo essere caduta dall’ottavo piano di un edificio a Piacenza, ha confessato di averla uccisa durante il processo d’appello in cor ... ilpost.it

Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa l'omicidio. La 13enne morì precipitando da un balcone al settimo pianoHa confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, ... msn.com