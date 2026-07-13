In tribunale, l’ex fidanzato dell’adolescente di 13 anni ha confessato di averla uccisa e di averla gettata dal balcone. Testimoni oculari e relazioni scientifiche hanno confermato la presenza dell’uomo sul luogo del delitto e le sue responsabilità. La vittima era stata perseguitata dallo stesso ragazzo per mesi, secondo le testimonianze emerse durante il processo. L’episodio si è verificato a Piacenza il 25 ottobre 2024.

Testimoni oculari e relazioni scientifiche, uniti ad un contesto di persecuzioni tra giovanissimi che andava avanti da tempo: tutto confermava la responsabilità dell’ex fidanzato di Aurora Tila per l’omicidio aggravato dallo stalking nei confronti della 13enne, morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza. E nella prima udienza del processo d’appello a Bologna, videocollegato dal carcere minorile di Catanzaro, lui ha preso la parola per fare dichiarazioni spontanee e ha smesso di negare. «Ho ucciso io Aurora, l’ho gettata dal balcone» ha detto confessando il femminicidio della ex fidanzatina e chiedendo poi scusa per il gesto e per averci messo così tanto tempo a confessare. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa in appello: «L'ho uccisa io, l'ho gettata dal balcone»

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Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa l'omicidio: l'avrebbe gettata dal balcone

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Piacenza, Aurora Tila uccisa a 13 anni: l’ex fidanzato confessa in appello, «L’ho gettata io dal balcone»Durante il processo in appello, l’ex fidanzato ha ammesso di aver gettato la tredicenne dal balcone.

Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa in appello: "L'ho uccisa io gettandola dal balcone, chiedo scusa"Durante il processo d’appello, l’ex fidanzato ha ammesso di aver ucciso l’ex ragazza, dichiarando di averla gettata dal balcone.

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Per mesi aveva negato ogni responsabilità. Ora dice: Sono stato io. Al processo d’appello è arrivata una svolta che cambia il racconto di uno dei casi di cronaca più dolorosi degli ultimi anni. L’ex fidanzato di Aurora Tila, appena quindicenne all’epoca dei fatt x.com

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