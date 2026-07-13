L’ex fidanzato di Aurora Tila ha ammesso in aula di aver ucciso la 13enne nel corso del processo d’appello. La confessione è avvenuta dopo la condanna in primo grado, e l’uomo ha dichiarato di essere il responsabile dell’omicidio avvenuto il 25 ottobre 2024 a Piacenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ammissione in aula dopo la condanna in primo grado. L’ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato in aula di essere il responsabile dell’omicidio della 13enne, avvenuto il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il giovane, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni, ha ammesso di aver spinto la ragazza dal balcone del settimo piano dell’edificio in cui viveva. La confessione è arrivata nel corso del processo d’Appello, dopo la condanna a 17 anni di reclusione pronunciata dal Tribunale per i minorenni. Durante l’udienza, il ragazzo ha anche chiesto perdono ai familiari della vittima, dichiarandosi dispiaciuto sia per quanto accaduto sia per aver deciso di confessare soltanto a distanza di tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aurora Tila, l’ex fidanzato confessa il femminicidio durante il processo d’Appello

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