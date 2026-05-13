Un'azienda privata nel settore della sicurezza ha avviato una vasta campagna di assunzioni di guardie giurate per contratti a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni riguardano varie strutture sul territorio nazionale, tra cui aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali e grandi aziende. La società intende rafforzare le sue squadre di sicurezza con personale da impiegare in diverse località del Nord Italia.

Sicuritalia, impresa privata operante nel settore della sicurezza, lancia una massiccia campagna di reclutamento di guardie giurate, da impiegare in aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali e grandi aziende presenti sul territorio nazionale. Le selezioni riguardano almeno 200 posti di posti di lavoro e prevedono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, intercorso un periodo di formazione. L’annuncio di lavoro si rivolge a candidati già in possesso di titoli specifici ma anche a persone disponibili a seguire percorsi di formazione per ottenere l’abilitazione necessaria a operare nel settore. Dove si cercano guardie giurate. Le assunzioni Sicuritalia interessano diverse regioni italiane, con particolare concentrazione in Nord Italia.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Securitalia assume guardie giurate a tempo indeterminato nel Nord Italia

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Lavoro usurante e vita da guardia giurata | Enrico Doddi racconta

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