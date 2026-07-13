Un insegnante ha deciso di inserire un percorso dedicato alla violenza di genere nelle scuole, collaborando con Telefono Donna Italia. La scelta nasce dalla constatazione che il problema rimane presente nella quotidianità. L'iniziativa coinvolge studenti che si definiscono “sentinelle” e mira a sensibilizzare sul tema delle relazioni tossiche.

"La cronaca di tutti i giorni ci mostra che il problema della violenza di genere è tutt’altro che superato: così anche nel mio insegnamento ho sempre pensato di inserire un percorso dedicato al tema con gli studenti, affidandomi a Telefono Donna Italia, che crede nel ruolo decisivo che ha la scuola". Francesco Prastaro, insegnante di religione, da dieci anni porta nelle scuole milanesi “ Mind the Gender Gap “, ideato con la psicologa di Telefono Donna Italia Paola Aquaro. Prastaro insegna da 15 anni, quest’anno è stata stabilizzato ed è approdato al liceo classico Marie Curie di Cernusco sul Naviglio: "Ma spostandomi, come accade ai precari, ho potuto almeno disseminare in tutte le scuole la bontà di questo progetto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attenti a relazioni tossiche: "Noi, studenti sentinelle"

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