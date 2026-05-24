Relazioni tossiche | i segnali che ignoriamo per paura di restare soli

In una relazione tossica, i segnali si manifestano lentamente. Puoi notare di non sentirti più libero di esprimerti e, nel tempo, inizi a giustificare comportamenti che ti fanno male. La perdita di libertà e le scuse diventano parte di una quotidianità che si consuma progressivamente, senza un evento improvviso che segnala la fine.

Ci sono relazioni che non finiscono all’improvviso. Si consumano lentamente. Un giorno smetti di sentirti libero di parlare, un altro inizi a giustificare atteggiamenti che ti feriscono. Poi arriva il momento in cui ti accorgi che stai vivendo più nell’ansia di perdere l’altro che nella serenità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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RELAZIONI TOSSICHE - 7 segnali che non devi evitare

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