L' arte contro le relazioni tossiche | gli studenti dell' artistico firmano il murales sulla violenza di genere

Gli studenti di un istituto d'arte hanno realizzato un murales sulla violenza di genere. L’opera rappresenta un messaggio di sensibilizzazione e fa parte di un percorso di educazione affettiva durato nel tempo. Non si tratta solo di decorare una parete, ma di un progetto che mira a promuovere la consapevolezza tra i giovani. La creazione è stata firmata dagli studenti coinvolti nel progetto.

Non un semplice disegno su una parete, ma il culmine di un percorso di consapevolezza ed educazione affettiva. Sabato 6 giugno alle 11 verrà inaugurato a Forlì il nuovo maxi murales del progetto “Oltre il muro”, un'opera di circa 10 metri per 3,5 realizzata dagli studenti del liceo artistico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Episode 352: Stop Shrinking—How to Take Up Healthy Artistic Space as a Musician

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