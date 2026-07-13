Attentato a Sigfrido Ranucci costato meno di 10mila euro l' ipotesi degli investigatori e le verifiche

Da virgilio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attentato ai danni di un giornalista sarebbe stato realizzato con un costo inferiore a 10.000 euro. Le indagini indicano che si sarebbe trattato di un’operazione di bassa manovalanza, facilmente realizzabile. Secondo i pubblici ministeri, l’attentato sarebbe stato organizzato da un imprenditore, ma le motivazioni non sono ancora state chiarite. Le verifiche sono in corso per approfondire i dettagli dell’episodio.

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L’attentato a Sigfrido Ranucci sarebbe costato meno di 10.000 euro. Un lavoro definito di bassa manovalanza, alla portata di tutti o quasi. Per i pm Carlo Villani ed Edoardo De Santis, l’attentato sarebbe stato organizzato dall’imprenditore Valter Lavitola per altre ragioni ancora tutte da individuare. Sono ancora da analizzare e rendere noti i contenuti dei supporti informatici sequestrati a Lavitola. L’imprenditore, che nega di essere il mandante dell’attentato, si dice offeso dal fatto che il suo migliore amico Ranucci creda che abbia partecipato in qualche modo all’episodio. Un attentato con pochi spiccioli Proseguono le indagini sull’attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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