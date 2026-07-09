Le indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci si concentrano sulla mancanza di un movente evidente. Valter Lavitola, accusato di essere il mandante, aveva piani per entrare in politica. Non sono state trovate prove concrete che colleghino l’attentato a questa intenzione. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi, senza confermare ipotesi specifiche. La dinamica dell’attacco resta ancora da chiarire, e nessuna pista esclusa.

Riguardano l'assenza di un movente chiaro e il fatto che Valter Lavitola, accusato di essere il mandante, progettava di far entrare in politica Ranucci Il 16 ottobre del 2025 una bomba rudimentale era esplosa davanti a casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, danneggiando le auto parcheggiate e il cancello di casa, ma senza provocare feriti. Ranucci è conduttore della trasmissione di inchieste Report, su Rai 3, e inizialmente si pensava che la bomba potesse essere una specie di avvertimento o ritorsione per una delle inchieste fatte. Ma gli sviluppi delle indagini di questi giorni hanno fatto emergere aspetti un po’ misteriosi della storia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci

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Si vorrebbe fare arrivare un abbraccio enorme a @SigfridoRanucci . Vogliamo tutta la verità sui mandanti dell' attentato che gli ha stravolto la vita, già complicata dagli attacchi quotidiani a @reportrai3 . Da lui, da #Report ci aspettiamo ancora tanto, dalla Rai p - X x.com

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