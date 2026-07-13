Gli investigatori hanno scoperto che gli esecutori dell’attentato contro il giornalista di Report avrebbero ricevuto meno di 10 mila euro. La dinamica dell’attacco con esplosivo è stata ricostruita grazie a dettagli raccolti nelle indagini. Non sono stati forniti ulteriori elementi sui responsabili o sui motivi dell’attentato. Le forze dell’ordine continuano a indagare per chiarire le circostanze dell’episodio.

Gli inquirenti stanno mettendo in fila l'esatta dinamica dell'attentato dinamitardo contro il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, attraverso importanti dettagli. Secondo gli investigatori, la cifra che l'imprenditore Valter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attacco, avrebbe versato ai quattro avellinesi coinvolti è stata piuttosto esigua: 10 mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Ranucci, il tariffario della bomba: agli esecutori meno di 10mila euro

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Attentato a Ranucci, arrestati i quattro presunti esecutori: l'operazione dei carabinieri

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