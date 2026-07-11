Dopo l’attentato avvenuto il 16 ottobre 2025, un giornalista ha raccontato di aver cenato con Ranucci e Lavitola alcuni giorni dopo. Ha descritto i due come “amiconi” e ha aggiunto di aver capito qualcosa in più durante quella serata. La cena si è svolta in un momento successivo all’esplosione davanti all’abitazione del cronista. Non sono stati forniti dettagli sulle conversazioni avvenute o sugli eventuali collegamenti tra gli eventi.

“Erano due amiconi”. Con queste parole Paolo Mieli ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, raccontando di aver cenato insieme al giornalista e a Valter Lavitola pochi giorni dopo l’esplosione dell’ordigno davanti all’abitazione del cronista, avvenuta il 16 ottobre 2025. L’ex direttore del Corriere della Sera, ospite della trasmissione In Onda, ha ricostruito il rapporto tra i due protagonisti della vicenda. E ha spiegato perché, a suo giudizio, il progetto politico immaginato da Lavitola per Ranucci rappresenti una chiave importante per comprendere gli sviluppi dell’inchiesta. Cosa ha raccontato Mieli... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Mieli a cena con Ranucci e Lavitola dopo l'attentato, il retroscena: "Amiconi, poi ho capito una cosa"

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Mieli rivela: Dopo l'attentato ero a cena con Ranucci e Lavitola

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