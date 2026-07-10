Valter Lavitola ha criticato pubblicamente Sigfrido Ranucci, affermando che non avrebbe dovuto parlare di suo figlio e esprimendo dubbi sulla loro amicizia. Le dichiarazioni arrivano dopo un'indagine riguardante un attentato, in cui Ranucci è coinvolto. Lavitola ha sottolineato di non condividere le recenti esternazioni del giornalista e ha espresso perplessità sulla loro relazione personale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi legali.

Valter Lavitola torna a parlare del caso legato all’attentato contro Sigfrido Ranucci e mette in dubbio il rapporto personale con il giornalista. In un’intervista al Tg1, l’imprenditore ha commentato le dichiarazioni del conduttore di Report, che nei giorni scorsi aveva detto di non credere che Lavitola potesse aver organizzato l’attentato ai suoi danni, aggiungendo però: “se lo ha fatto, non lo ha fatto per farmi del male”. Una frase che non è stata accolta positivamente dall’ex direttore dell’Avanti. «Il solo fatto che abbia messo quel “se” mi inizia a far mettere in discussione se c’è o non c’è questa amicizia», ha dichiarato Lavitola. «Siamo stati due stupidi? Sarebbe assurdo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lavitola rompe il silenzio su Ranucci: “Non doveva parlare di mio figlio, inizio a dubitare dell’amicizia”

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