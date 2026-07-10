Adinolfi sull'attentato a Ranucci | Invidio Lavitola a piede libero | io ai domiciliari per molto meno

Un commento sui social ha visto un commentatore criticare le decisioni giudiziarie riguardanti un attentato. L’individuo ha affermato di essere in attesa di una sentenza definitiva, mentre un altro soggetto coinvolto nel caso si trova già libero, a differenza sua che si trova agli arresti domiciliari. Ha espresso disappunto riguardo alle differenze di trattamento tra le due persone, confrontando la propria situazione con quella dell’altro imputato. Le indagini sono attualmente in corso e affidate a un team legale.

"Con me e Lavitola due pesi e due misure: a me tocca la sentenza già emessa", le parole di Mario Adinolfi sulle indagini per l'attentato a Ranucci, affidate ai suoi avvocati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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