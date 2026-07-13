Attacchi Usa contro obiettivi iraniani | le immagini diffuse dagli Stati Uniti

Le immagini diffuse dal CENTCOM mostrano attacchi statunitensi contro installazioni militari iraniane, avvenuti dopo i raid condotti dagli USA contro l’Iran lunedì. È il secondo giorno consecutivo di operazioni militari statunitensi nella regione.

Le immagini rilasciate dal Comando centrale degli Stati Uniti ( CENTCOM ) mostrerebbero attacchi statunitensi contro installazioni militari iraniane, in seguito ai raid condotti dagli USA contro l’Iran lunedì, per il secondo giorno consecutivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Attacchi Usa contro obiettivi iraniani, tensione nel Golfo - 1mattina News 10/06/2026

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