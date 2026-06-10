Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro Iran

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, come preannunciato dal presidente Donald Trump. L'avvio delle operazioni è stato reso noto dal Centcom, il Comando centrale degli Usa. "Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno iniziato oggi alle 17:15 (ora della costa orientale degli Stati Uniti, le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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USA e Israele lanciano un attacco congiunto contro lIran

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