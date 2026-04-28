ATP Madrid 2026 | Jodar piega Kopriva e si regala la super sfida con Sinner

Negli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid, Rafael Jodar ha battuto Kopriva e si è qualificato per la prossima fase. La sua vittoria lo porta a sfidare Sinner in un match che si preannuncia interessante. La partita si è conclusa con Jodar che ha prevalso sul suo avversario, proseguendo così la sua corsa nel torneo. La sfida successiva sarà quella contro il tennista italiano.

Negli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid continua la corsa di Rafael Jodar. Lo spagnolo, ammesso in tabellone con una wild card, piega l’ostico ceco Vit Kopriva 7-5 6-0 in un’ora e diciannove minuti e si guadagna la sfida stellare dei quarti di finale contro Jannik Sinner, match in programma domani alle 16:00 sul Manolo Santana Stadium. Lo spagnolo sigla l’1-0 sull’errore di rovescio del rivale. Il ceco si affida al rovescio lungolinea per propiziare l’1-1. L’iberico firma il 2-1 con lo straordinario anticipo di rovescio lungolinea. I due contendenti rispettano l’andamento dei turni di battuta anche se, nel settimo gioco, il classe 2006 deve salvare due palle break prima di siglare il 4-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026: Jodar piega Kopriva e si regala la super sfida con Sinner Notizie correlate Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. Leggi anche: Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere (tv e streaming) i quarti di finale a Madrid. Attesa per Jodar o Kopriva Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Sorpresa Jodar, prima vittoria su un Top 10: E' qui che alzi il livello; LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 6-4, 1-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il predestinato spagnolo spegne il brasiliano e vede Sinner!; Live João Fonseca - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026. ATP Madrid 2026: Jodar piega Kopriva e si regala la super sfida con SinnerNegli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid continua la corsa di Rafael Jodar. Lo spagnolo, ammesso in tabellone con una wild card, piega l'ostico ... oasport.it PREMIUM ATP Madrid, Medvedev su Jodar: Finalista Slam o solo un buon giocatore?Tennis - Interviste | Con Cobolli ci conosciamo molto bene e probabilmente preferisce la terra battuta alle altre superfici - dice Daniil Medvedev -. Io preferisco il cemento, ma gioco bene anche sul ... ubitennis.com Jannik SINNER ha raggiunto i quarti di finale del Mutua Madrid Open per la seconda volta in carriera regolando in due set britannico Cameron Norrie, numero 23 della classifica mondiale. Il ventiquattrenne di Sesto Pusteria, fatta eccezione per un passaggio - facebook.com facebook Real Madrid e Brasile senza Militao: operazione e tempi di recupero lunghissimi. Salta il Mondiale x.com