Nel primo turno dell’ATP 250 di Gstaad 2026, un risultato sorprendente ha visto il giocatore locale eliminare a sorpresa un avversario tra i favoriti. Nel frattempo, altri big come Sonego sono passati al secondo turno. La giornata ha visto cinque incontri, con diverse teste di serie che hanno rispettato le aspettative. L’evento prosegue con le prossime sfide nel tabellone principale.

Si è appena conclusa la giornata inaugurale del tabellone principale dell’ ATP 250 di Gstaad 2026, che ha visto lo svolgimento di cinque match di primo turno. Sui campi in terra battuta della località svizzera sono avanzati tre dei quattro big impegnati oggi, infatti in chiusura di programma è arrivato l’upset firmato da una wild card locale contro il n.8 del seeding. La sorpresa del giorno è infatti il netto successo per 6-2 6-4 del mancino elvetico Dominic Stricker nei confronti dello spagnolo Jaume Munar, reduce da un percorso molto positivo sull’erba di Wimbledon (terzo turno, battendo Francisco Cerundolo e cedendo a Jiri Lehecka). Stricker se la vedrà agli ottavi con uno tra il francese Muller ed il kazako Shevchenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Gstaad 2026, Stricker elimina a sorpresa Munar. Avanzano Sonego e gli altri big

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