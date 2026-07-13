ATP Gstaad 2026 Lorenzo Sonego vince in due set all’esordio
Lorenzo Sonego ha battuto l’austriaco Joel Josef Schwaerzler in due set all’esordio nell’ATP 250 di Gstaad. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-4. Sonego ha ottenuto la vittoria sulla terra battuta outdoor svizzera. La sfida è durata circa un’ora. L’azzurro si è imposto al primo turno del torneo.
Esordio vincente per Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Gstaad: sulla terra battuta outdoor elvetica l’azzurro elimina l’austriaco Joel Josef Schwaerzler con lo score di 6-4 7-6 (4) dopo un’ora e 51 minuti di gioco ed agli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Raphael Collignon, ed il qualificato kazako Timofey Skatov. Nel primo set Sonego in apertura non sfrutta due palle break e l’austriaco si salva ai vantaggi, poi la situazione si ripropone nel quinto game, con l’azzurro che manca un break point sul 30-40, ma ai vantaggi concretizza la seconda occasione ed allunga sul 3-2. Sonego non concede occasioni di rientro all’avversario, nei successivi tre turni in battuta perde appena due punti e così incamera la frazione sul 6-4 dopo 42 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Lorenzo Sonego vs Joel Schwaerzler LIVE SCORE TENNIS ATP GSTAAD SWITZERLAND OPEN 2026 | R32
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