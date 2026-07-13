ATP Gstaad 2026 Lorenzo Sonego vince in due set all’esordio

Notizia in breve

Lorenzo Sonego ha battuto l’austriaco Joel Josef Schwaerzler in due set all’esordio nell’ATP 250 di Gstaad. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-4. Sonego ha ottenuto la vittoria sulla terra battuta outdoor svizzera. La sfida è durata circa un’ora. L’azzurro si è imposto al primo turno del torneo.