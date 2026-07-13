Tennis | Atp Bastad Passaro ko nel turno decisivo delle qualificazioni

Notizia in breve

Francesco Passaro è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni al torneo ATP 250 di Bastad. Il tennista italiano, numero 182 del ranking, ha perso contro il ceco Martin Krumich. La sfida si è conclusa con la vittoria di Krumich, che ha ottenuto l'accesso al tabellone principale. Passaro si ferma così prima del quadro principale del torneo sulla terra rossa svedese.