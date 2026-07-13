Tennis | Atp Bastad Passaro ko nel turno decisivo delle qualificazioni

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Passaro è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni al torneo ATP 250 di Bastad. Il tennista italiano, numero 182 del ranking, ha perso contro il ceco Martin Krumich. La sfida si è conclusa con la vittoria di Krumich, che ha ottenuto l'accesso al tabellone principale. Passaro si ferma così prima del quadro principale del torneo sulla terra rossa svedese.

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Francesco Passaro ha perso il turno decisivo delle qualificazioni al Nordea Open, torneo Atp 250 sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il tennista azzurro, numero 182 al mondo, è stato eliminato dal ceco Martin Krumich (n. 278), mai affrontato prima in carriera, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Restano tre dunque gli italiani presenti nel tabellone principale. Oltre al campione in carica Luciano Darderi al via anche Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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