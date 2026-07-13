Tennis | Atp Bastad Passaro ko nel turno decisivo delle qualificazioni
Francesco Passaro è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni al torneo ATP 250 di Bastad. Il tennista italiano, numero 182 del ranking, ha perso contro il ceco Martin Krumich. La sfida si è conclusa con la vittoria di Krumich, che ha ottenuto l'accesso al tabellone principale. Passaro si ferma così prima del quadro principale del torneo sulla terra rossa svedese.
Francesco Passaro ha perso il turno decisivo delle qualificazioni al Nordea Open, torneo Atp 250 sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il tennista azzurro, numero 182 al mondo, è stato eliminato dal ceco Martin Krumich (n. 278), mai affrontato prima in carriera, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Restano tre dunque gli italiani presenti nel tabellone principale. Oltre al campione in carica Luciano Darderi al via anche Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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